РИАМО - 10 июл. Московская областная дума в середине августа рассмотрит законопроект о предоставлении бесплатного проезда пожилым жителям Подмосковья в московском транспорте, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

По просьбам жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев решил ввести с 1 сентября 2018 года новую льготу для всех жителей региона от 60 лет и старше, которая подразумевает бесплатный проезд в Москве на общественном транспорте.

«Были внесены необходимые изменения в бюджет, теперь требуется принятие изменений в закон Московской области, туда будут внесены поправки, сейчас они готовятся. Мы соберемся на внеочередное заседание в середине августа», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что вопрос о транспортной льготе требует администрирования, взаимодействия министерств и ведомств, государственных и коммерческих предприятий, поэтому организация предоставления бесплатного проезда в столичном транспорте потребует времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы, а также ряду льготников права на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения с 1 августа этого года. В общей сложности право бесплатного проезда получают 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона москвичей.

Мособлдума 5 июля приняла закон о бесплатном проезде в пригородных электричках для подмосковных пенсионеров. Кроме того, льгота предоставляется лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»; детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также обучающимся в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения; одному из родителей многодетной семьи; опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту; родителям или законным представителям ребенка-инвалида.