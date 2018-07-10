РИАМО – 10 июл. Благодаря межтерминальному переходу (МТП) в международном аэропорту «Шереметьево», среднее время пассажира в пути между «Шереметьево-1» и «Шереметьево-2» снизилось до 4 минут с учетом ожидания, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

В мае в аэропорту «Шереметьево» начал действовать межтерминальный переход, который связал между собой Северный (СТК) и Южный (ЮТК) терминальные комплексы аэропорта. Современная транспортная система в настоящее время обеспечивает комфортную перевозку пассажиров (в том числе трансферных), участников и гостей чемпионата мира по футболу. Проект является уникальным – это первая в России подземная автоматизированная система транспортировки пассажиров и багажа.

«Среднее время пассажира в пути между Шереметьево-1 и Шереметьево-2 снизилось до 4 минут с учетом ожидания, против 20-30 минут альтернативными способами (такси, маршрутка, автобус, ранее – шаттл)», – говорится в сообщении.

Проект включает в себя пассажирский и багажный тоннели длиной 1 936 метров каждый и два станционных комплекса. Примечательно, что впервые в мире прокладка тоннелей была осуществлена под действующими взлетно-посадочными полосами.

Пассажирский тоннель обеспечивает гарантированное минимальное стыковочное время (до 50 минут), также он повысил оперативность трансфера пассажиров между терминалами, что особенно важно для организации эффективных хабовых операций базового перевозчика «Шереметьево» авиакомпании «Аэрофлот».

Средняя скорость движения составляет 14 м/с, что соответствует 50,4 км/ч. Составы поезда включают в себя четыре вагона, два из которых предназначены для пассажиров, прошедших предполетный и паспортный контроль. Доступ к автоматизированным поездам открыт для всех гостей и пассажиров «Шереметьево» круглосуточно.

Проект МТП в части пассажирских перевозок был осуществлен компанией Doppelmayr (Австрия), которая является мировым лидером в строительстве канатных дорог. Doppelmayr является производителем автоматизированной системы перевозки пассажиров для межтерминального перехода, которая демонстрирует новые уровни производительности, инновации и надежности, а также показывает возможности альтернативного муниципального транспорта в условиях города.

Более 130 реализованных проектов канатных дорог в России и странах СНГ за последние 20 лет. В том числе к зимней Олимпиаде 2014 года компания построила 40 канатных дорог в Сочи и регионе, тем самым демонстрируя высокую производительность продукции и профессиональность сотрудников.