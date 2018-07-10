РИАМО - 10 июл. Московская областная дума планирует принять региональный закон об инициативном бюджетировании до конца 2018 года, целью законопроекта является реализация механизмов вовлечения жителей к участию в государственном и муниципальном управлении, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«До конца года Мособлдума планирует принять региональный закон об инициативном бюджетировании, чтобы уже в 2019 году начать конкурсный отбор первых инициативных проектов жителей», - сказал Брынцалов.

По его словам, целью законопроекта является реализация механизмов вовлечения жителей к участию в государственном и муниципальном управлении, активизация участия жителей в осуществлении МСУ и решении вопросов местного значения. В бюджете региона уже запланированы все необходимые средства – по 300 миллионов рублей ежегодно.

«Сама по себе система инициативного бюджетирования – это хороший, действенный механизм вовлечения граждан непосредственно в работу властей в той части, которая касается жизни их родного города, двора и дома. Эта система для властей – способ выявить активных, инициативных, неравнодушных граждан, а для самих людей – шанс проявить себя в конкретных делах, стать частью настоящего гражданского общества. Главная цель и смысл этой системы – консолидация усилий городских и сельских администраций, граждан, коммерческих и некоммерческих организаций и других заинтересованных сторон для решения локальных проблем, осуществления «местных» планов», - заключил Брынцалов.

В конце июня депутаты Мособлдумы приняли законопроект «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Московской области» в первом чтении.