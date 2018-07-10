РИАМО - 10 июл. Московская областная дума планирует внести изменения в закон «О благоустройстве», учитывая результаты мониторинга и предложения граждан, уже есть ряд моментов, отмеченных жителями, касающихся корректировки требований к ограждениям и фасадам зданий, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, в этом году были созданы административные комиссии, контролирующие вопросы местного значения. Они берут под контроль состояние дорог, зданий, тротуаров, уборку территорий, нелегальный выброс мусора, парковки на газонах и тротуарах, выгул собак в неположенном месте, соблюдение закона о тишине.

«Дума ждет предложений и пожеланий от активных граждан по изменению положений закона «О благоустройстве» – их можно направлять в адрес пресс-центра или профильного комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики. До конца года закон будет изменен, исходя из результатов мониторинга и предложений граждан», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что в Мособлдуме создана комиссия по мониторингу правоприменения закона «О благоустройстве». Ее цель – всесторонний анализ положений действующей редакции закона, оценка сбалансированности установленных требований по благоустройству и выявление необходимости внесения изменений в закон. Например, уже есть ряд моментов, отмеченных жителями, касающихся корректировки требований к ограждениям и фасадам зданий в местах общественного притяжения.