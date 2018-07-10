РИАМО - 10 июл. Представители пяти парламентов из зарубежных государств и других субъектов России планируют посетить Московскую областную думу во втором полугодии 2018-го, депутаты подмосковного парламента, в свою очередь, посетят Беларусь и Финляндию, сообщил на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Во втором полугодии 2018 года думу посетят пять делегаций парламентов из Германии, Армении, КНР, Финляндии и Республики Крым», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что депутаты областного парламента посетят два государства и три субъекта РФ: Республику Беларусь, Финляндию, а также Крым, Санкт-Петербург и Тверскую область.

«В этом году с официальным визитом Мособлдуму посетили делегации из Республики Замбия, Бразилии и законодательного собрания Калужской области. Депутаты Мособлдумы в рамках мероприятий по обмену опытом посетили четыре города России: Томск, Тверь, Ханты-Мансийск, Ялту, и три государства: Португалию, Австрию и Армению», - заключил Брынцалов.