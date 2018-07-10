РИАМО - 10 июл. Около 30 различных конференций и мероприятий состоится в Московской областной думе в честь празднования юбилея со дня создания, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«В сентябре начнется празднование юбилея подмосковного парламента. В планах – порядка 30 пунктов и мероприятий», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что планируется запуск новой версии официального сайта Мособлдумы. Также в рамках празднования состоится ряд научно-практических конференций, посвященных 25-летнему опыту правового регулирования разных сфер жизни. Мероприятия пройдут как в самой думе, так и в муниципальных образованиях Подмосковья с привлечением профильных министерств и ведомств в период с сентября по ноябрь 2018 года.

«Запланирован конкурс на лучшее освещение работы областного парламента и его депутатов в СМИ. Участие смогут принять редакции региональных и муниципальных СМИ, а также журналисты изданий – для них подготовлено пять номинаций. Подведение итогов конкурса запланировано на 2019 год», - отметил Брынцалов.

Он добавил, что совместно с Центральным государственным архивом Московской области запланировано проведение выставки «Из истории представительных органов власти Подмосковья 1917–2017 годов». В декабре 2018 года состоится международная конференция «Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога».

«Депутаты думы по договоренности с руководством школ будут проводить выездные парламентские уроки. В рамках уроков депутаты будут рассказывать школьникам о зарождении и развитии парламентаризма в России и в Московской области, о деятельности подмосковного парламента, его структуре и наиболее значимых законах. Планируется охватить около 700 школ», - уточнил председатель парламента.

Брынцалов также отметил, что планируется запуск нового формата мероприятий – «Неделя муниципального образования в Московской областной думе». Их целью будет представление муниципалитета в областном парламенте – в рамках такой недели из соответствующего муниципалитета будут приглашены профильные представители органов МСУ на заседания комитетов, думы, также возможно проведение выставки в холле парламента, посвященной этому муниципальному образованию.