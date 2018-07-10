РИАМО - 10 июл. Московская областная дума формирует наказы избирателей на следующий год, работу планируется завершить к 1 октября 2018 года, закон по наказам является одной из форм выражения воли и интересов населения, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Уже началась работа по формированию наказов избирателей на 2019 год – планируется ее закончить к 1 октября 2018 года. К ней подключены депутаты местных советов депутатов, главы муниципалитетов. Закон по наказам на 2019 год планируется принять в IV квартале текущего года», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что ранее депутаты внесли изменения в перечень наказов в законе «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Всего на 2018 год в плане значится более 1,6 тысячи мероприятий: ремонт дорог, благоустройство дворов и детских площадок, оборудование и ремонт детских садов и образовательных учреждений, медицинских организаций, спортивных и культурных объектов и тому подобное.

На исполнение наказов предусмотрено 830 миллионов рублей, что на 80 миллионов больше, чем изначально планируется на каждый год.

«Перечень мероприятий в этом законе, по своей сути, является реализацией наказов граждан, полученных при личных встречах депутатов в своих территориальных округах, а также обозначенных в обращениях, поступивших в думу. Таким образом, закон является одной из форм выражения воли и интересов населения, непосредственного участия граждан в управлении делами государства, укрепления связей депутатов и избирателей», - заключил Брынцалов.