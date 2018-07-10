РИАМО – 10 июл. Неизвестный украл 22 миллиона рублей из сейфа в апартаментах отеля Marriott в центре Москвы, в данный момент полиция разыскивает преступника, сообщает во вторник ТАСС.

С заявлением о краже в полицию обратился индивидуальный предприниматель, арендовавший апартаменты в отеле.

«Неизвестный, имея свободный доступ в апартаменты, взломал сейф и похитил из него 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Общая сумма ущерба составила 22,2 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о краже. Сотрудники полиции просмотрели записи с камер наблюдения и опросили свидетелей.

«На причастность к краже проверяются лица, имеющие свободный доступ в апартаменты», - добавляется в материале.