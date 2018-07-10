РИАМО - 10 июл. Порядка 30 законодательных инициатив будет рассмотрено в областном парламенте в III квартале 2018 года, так, в числе планов по законотворчеству будет рассмотрено законодательное урегулирование социального предпринимательства, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«На третий квартал Мособлдума запланировала свыше 100 мероприятий – среди них планируется рассмотреть около 30 законов Московской области, подвести итоги работы комиссий по мониторингу четырех законов региона, провести около 40 мероприятий - выездных комитетов, круглых столов, конференций и так далее», - сказал Брынцалов.

Он уточнил, что в числе планов по законотворчеству будут рассмотрены законодательное урегулирование социального предпринимательства в регионе; установление пониженной ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для предприятий обрабатывающих производств; установление льготных режимов налогообложения для территорий «опережающего промышленного развития», осуществляющих инвестиционную деятельность.

«Также депутаты рассмотрят законопроекты, касающиеся освобождения вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, от обязанности покупать кассовые аппараты. Планируется разработка закона, который позволит освободить вновь построенные объекты капитального строительства, на которых внедрены энергосберегающие технологии, от налога на имущество сроком на 3 года», - добавил Брынцалов.

Он добавил, что будет проведена разработка закона Московской области «О пчеловодстве». Также планируется принятие решения о введении в обращение льготных абонементных билетов для проезда на железнодорожном транспорте для школьников и студентов.

«В числе планов также разработка законодательной инициативы об увеличении административной ответственности за эксплуатацию объекта с массовым пребыванием людей, например, торговых центров, без разрешения», - отметил Брынцалов.

По его словам, также планируется внесение изменений в главный документ областного парламента, определяющий его работу, - «О Московской областной думе».