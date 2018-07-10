Впереди еще больше половины лета, и даже если погода не располагает к купанию, то можно устроить семейную прогулку или романтическое свидание на воде. Где взять напрокат лодку или катамаран в Москве в сезоне 2018, читайте в материале РИАМО.

Измайловский парк

© Фото, flickr, Ксения Владина

Где: Круглый пруд (вход со стороны станции МЦК «Соколиная гора» или метро «Партизанская»)

В Измайловском парке недавно обновили лодочную станцию на Круглом пруду. Здесь появилась красивая набережная с пирсами и вечерней подсветкой, деревянными настилами и скамейками, кафешками и пунктом аренды катамаранов. Можно взять напрокат новенькие катамараны на 4 человек или лодочки, также работает велопрокат. Посередине пруда есть остров, на котором гнездится множество птиц – огари, чирки, гоголи и утки, которых любят кормить посетители. Проще всего до пруда дойти от станции МЦК «Соколиная гора».

Сколько стоит: 350 рублей за час аренды лодки/катамарана, независимо от дня недели и количества пассажиров, плюс 350 рублей в залог; опоздание на 10 минут засчитывается как целый час; пенсионерам, инвалидам и ветеранам в будни предоставляются скидки 50%.

Время работы: по будням с 12:00 до 21:00, в выходные с 11:00 до 21:00. Выдача лодок и катамаранов прекращается за час до закрытия проката.

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Парк Горького

© Фото, сайт парка Горького

Где: Пионерский и Голицынский пруд

На Голицынском пруду в аренду дают катамараны, а на Пионерском можно покататься на катамаране или на лодке. На Голицынском пруду можно не только хорошо отдохнуть, но и комфортно поработать на природе. Здесь есть устойчивый бесплатный wi-fi, лежаки и лавочки.

Сколько стоит: в будни аренда лодки и двухместного катамарана – 400 рублей/час, в выходные и праздничные дни – 500 рублей, 4-местный катамаран стоит дороже: 500 и 600 рублей/ час соответственно, залог – 1500 рублей

График работы: ежедневно с 10:00 до 23:00.

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Парк «Сокольники»

© Фото, сайт парка Сокольники © Фото, сайт парка Сокольники © Фото, сайт парка Сокольники 1 из 3

Где: Путяевские пруды

Лодочную станцию на Путяевских прудах открыли в прошлом году, поэтому плавсредства здесь в хорошем состоянии. Весной станцию закрывали на техобслуживание, обновили набережную. Прокат лодок работает на Верхнем Путяевском пруду. Также здесь можно арендовать шезлонги и камеры хранения.

Сколько стоит: 200 рублей /час в будни и 300 рублей/час – в выходные, залог – 500 рублей плюс какой-нибудь документ.

График работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно.

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Воронцовский парк

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Где: Большой Воронцовский пруд

Каскад из пяти искусственных прудов, созданный в 18 веке, является частью ансамбля усадьбы Воронцово – памятника садово-паркового искусства. Пруды были полностью отреставрированы и благоустроены в 2005-2006 году. Здесь можно покататься на лодке, 4-местном катамаране и зорбинге (надувной шар на воде), который пользуется особой популярностью у детей. Рядом есть детская площадка, парковая мебель, работают несколько кафе. На территории расположены необычные зеленые лабиринты, как в Европе.

Сколько стоит: есть возможность оплаты за каждые 15 минут,катамаран или лодка – 200 рублей за 15 минут, 350 рублей за полчаса, 600 рублей за час; зорбинг – 300 рублей за 3 минуты (допускаются дети от 3-х лет и весом не более 30 кг, аттракцион не работает в сильный ветер).

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00; лодочная станция закрыта в дождливую погоду.

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Парк «Кузьминки»

© Фото, страница парка культуры и отдыха «Кузьминки» Facebook

Где: Шибаевский пруд

На Шибаевском пруду можно арендовать лодки и катамараны. На берегу работает несколько кафе с закусками и шашлыками. Стоит посетить ради живописного пруда.

Сколько стоит: 250 рублей за полчаса катания, 400 рублей за час, в залог нужно оставить 1000 рублей.

Режим работы: с 9:00 до 21:00, понедельник – выходной.

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Музей-заповедник «Царицыно»

Где: Верхний Царицынский пруд и Средний Царицынский пруд

Лодочная станция рассчитана на туристов, поэтому во время прогулки можно познакомиться с историей усадьбы. С собой предлагают взять аудиогид и полюбоваться красотами природы под рассказ о достопримечательностях. В прокате доступны 4-местные катамараны и весельные лодки на 3, 5 и 7 человек.

Сколько стоит: час катания – 500 рублей в будни и 800-850 рублей в выходные дни, залог оставлять не нужно; льготникам по будням с 11:00 до 15:00 предоставляются скидки.

Режим работы: вторник – пятница с 11:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00, выходной – понедельник.

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Усадьба «Кусково»

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Где: Большой дворцовый пруд

Катамараны и лодки можно арендовать и на территории усадьбы Шереметевых «Кусково», чтобы полюбоваться живописнейшими видами с Большого дворцового пруда.

Сколько стоит: среда, четверг – 300 рублей за 30 минут катания, пятница и выходные дни – 400 рублей за полчаса.

Режим работы: с 10:00 до 19:00, понедельник и вторник – выходные.

В этом сезоне прокаты в Лианозовском парке, на ВДНХ, в Екатерининском парке временно не работают.