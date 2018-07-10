РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. После создания нового транспортного каркаса Москвы количество поездов на участке Царицыно – Подольск увеличится с 74 до 110 пар в сутки, в час пик поезда будут ходить с интервалом 4,6 минут, сообщается в группе «МЦД Московские центральные диаметры» в соцсети «ВКонтакте».

В Москве планируют создать новый транспортный каркас из более чем тысячи километров наземного и подземного метро и 2 тысяч километров новых дорог. В столице построят четыре новые хордовые трассы, по которым можно будет проехать через весь город, минуя МКАД, ТТК и центр. ЦКАД освободит Москву от грузового транзита. В первую очередь развивают три радиальных направления Московской железной дороги: Ярославское, Горьковское и Курское.

«В 2018 году на Курском направлении МЖД планируется завершить строительство железнодорожного моста через реку Пахру и нового остановочного пункта «Новохохловская». Число поездов на участке Царицыно – Подольск увеличится с 74 до 110 пар в сутки. В час пик поезда будут ходить с интервалом 4,6 минут», - говорится в сообщении.

Реконструкцию Ярославского и Горьковского направлений планируют завершить в конце 2018 - начале 2019 года. Здесь проведут модернизацию пассажирской инфраструктуры: платформ, навесов, пешеходных мостов и тоннелей. В результате число поездов на Ярославском направлении увеличится на 16% – с 217 до 251 пары в сутки, на Горьковском – на 15% – с 133 до 153 пар в сутки.

Продолжаются работы по интеграции восьми радиальных направлений железной дороги со станциями МЦК: «Окружная» (Савеловское направление), «Ленинградская» (Рижское), «Новохохловская» (Курское), «Варшавская» (Павелецкое), «Карачарово» (Горьковское), «Северянин» (Ярославское), «Фрезер» (Казанское), «НАТИ» (Октябрьское).

Мегапроект МЦД (Московские центральные диаметры) предусматривает соединение разрозненных радиальных направлений МЖД и превращение их в диаметры, по которым можно будет проехать без пересадок через всю Москву и добраться до ближайших городов Подмосковья. На первом этапе планируется создать шесть диаметров общей площадью 430 километров.

Всего в МЦД будет 211 станций – 170 существующих и 41 новая станция. На линиях МЦД будут действовать билеты и льготы, аналогичные метро. Со станций МЦД можно будет сделать порядка 110 пересадок на подземное метро, МЦК и другие линии МЦД. В год МЦД будет перевозить порядка 330 миллионов пассажиров. Реализация проекта позволит уменьшить число машин, въезжающих в Москву, и, соответственно, уменьшить пробки на основных вылетных магистралях.