РИАМО - 10 июл. С начала 2018 года в Московскую областную думу поступило 10,6 тысячи обращений граждан по различным каналам, наибольшее количество обращений касалось социальной сферы, государственной и общественной жизни, сообщил на пресс-конференции в РИАМО председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Всего поступило 10,6 тысячи обращений в думу и к депутатам: приемную думы и на сайт - 2,4 тысячи обращений, в приемные депутатов - 8,2 тысячи. На личных приемах депутатами было принято более 5 тысяч жителей Подмосковья», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что наибольшее количество обращений касалось социальной сферы, государственной и общественной жизни, а также сферы ЖКХ.

«Для сравнения: за первое полугодие 2017 года в думу поступило чуть больше 1,1 тысячи обращений, что в два с лишним раза меньше в сравнении с текущим годом. Полученные обращения были направлены в комитеты, фракции и структурные подразделения парламента для исполнения. Результаты рассмотрения обращений следующие: более половины решены положительно или даны разъяснения, остальные направлены в другие организации», - отметил Брынцалов.

Он добавил, что депутаты областного парламента также еженедельно ведут приемы в приемной – в 2018 году прошло около 40 приемов. Было принято около 100 жителей региона. Большинство вопросов решено положительно.