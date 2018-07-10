РИАМО - 10 июл. Около 140 законопроектов было принято депутатами Московской областной думы за первые 6 месяцев 2018 года, из них 19 были новыми, а 88 проектов касались изменений в действующие законы, сообщил на пресс-конференции в РИАМО председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«За 2018 год было проведено 18 заседаний Мособлдумы, на них был рассмотрен 431 вопрос; принято 598 постановлений, 38 решений, 137 законов; губернатором подписано 108 законов», - сказал Брынцалов.

Он уточнил, что 88 законопроектов касались внесения изменений в действующие законы, один законопроект был о признании утратившим силу, а 19 законов - новыми.

«В рамках «Часа правительства Московской области» и «Часа территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» по 26 различным вопросам выступили 26 представителей исполнительной власти и госучреждений. Также было рассмотрено 379 проектов федеральных законов, из них поддержано 278, не поддержано – 99 законов», - отметил Брынцалов.

Он также отметил, что областной парламент внес в Госдуму две законодательные инициативы и направил федеральным органам власти два обращения.

«Президентом РФ подписаны два федеральных закона, внесенные думой в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу в 2015 году и 2017 году, в части установления дифференцированных налоговых ставок по единому сельскохозяйственному налогу и в части определения понятия «туристский информационный центр», - подчеркнул председатель Мособлдумы.

Он добавил, что в первом полугодии 2018 года больше всего проектов законов региона принято в сферах: государственно-правовое строительство; местное самоуправление; социальное развитие и здравоохранение; аграрная политика, землепользование, природные ресурсы и экология; ЖКХ, градостроительная деятельность и благоустройство; образование, культура, спорт и туризм.