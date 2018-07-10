РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июл. Молодогвардейцы из Балашихи совместно с сотрудниками городской юношеской библиотеки провели в летнем лагере МБОУ «Школа №27» литературный квест, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«В рамках профилактики безопасного поведения детей на дороге балашихинские молодогвардейцы помогли сотрудникам городской юношеской библиотеки провести в городском летнем лагере МБОУ «Школа № 27» литературный квест», – говорится в сообщении.

Ребята поделились на две команды. Они участвовали в дорожной викторине, сочиняли стихи о правилах дорожного движения, вспоминали сказки, в которых упоминаются транспортные средства.

Итоги соревнования подвела старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» майор полиции Алевтина Кудинова. По ее решению, в конкурсе победила дружба. В завершение мероприятия Кудинова пожелала детям счастливых каникул без происшествий.