РИАМО - 10 июл. Московская областная дума провела около 230 различных мероприятий с начала 2018 года, в частности, состоялось пять выездных семинаров-совещаний для глав и членов советов депутатов, в которых приняло участие более 420 человек, сообщил на пресс-конференции в РИАМО председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«За первое полугодие 2018 года думой проведено порядка 230 мероприятий, в том числе около 140 выездных и расширенных заседаний комитетов, 29 парламентских уроков и экскурсий, 28 круглых столов, 10 рабочих совещаний», - сказал Брынцалов.

Он уточнил, что за прошедшие 6 месяцев 2018 года состоялось пять выездных семинаров-совещаний для глав и депутатов советов депутатов, в которых приняло участие более 420 человек из 13 городских округов и двух муниципальных районов. Также были проведены пять выставок, два парламентских и публичных слушания, два заседания «Открытой трибуны», два учебных семинара и лекции, два заседания Московского областного молодежного парламента, а также заседание палаты молодых депутатов при думе.

«Мособлдума в текущем году провела образовательную лекцию для членов Московского областного молодежного парламента и палаты молодых депутатов. В мероприятии приняли участие представители более 20 муниципальных образований Московской области», - уточнил Брынцалов.

Кроме того, за минувшие полгода состоялись заседание президиума экспертного совета при парламенте, региональный экологический форум, научно-практическая конференция, заседания рабочих групп и другие мероприятия.

Брынцалов добавил, что с экскурсиями Мособлдуму посетили около 400 школьников и студентов Московской области. В ходе экскурсий по Мособлдуме экскурсанты знакомятся с историей подмосковного парламента, составом, структурой и организацией работы, посещают залы заседаний фракций, представленных в парламенте, зал заседания, а также парламентскую библиотеку. В рамках визитов депутаты думы проводят для юных жителей Подмосковья парламентские уроки.

«Депутатами Мособлдумы в период с января по июнь 2018 года в избирательных округах проведено около 4 тысяч мероприятий. Среди них — контроль хода строительства и реконструкции объектов здравоохранения, образования, региональных и муниципальных дорог; проведение приемов жителей; контроль исполнения государственных программ, участие в мероприятиях муниципалитетов и так далее», - уточнил Брынцалов.

Он добавил, что в этом году в регионе был создан Московский областной совет депутатов фракции «Единая Россия». Этот орган станет дополнительным шагом на пути к объединению усилий региональных и местных депутатов. Основная цель совета – работа по реализации послания и указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года».