РИАМО - 10 июл. В Московской области до конца года откроется 80 фельдшерско-акушерских пунктов по программе «Здравоохранение Подмосковья», всего же за три года в регионе появилось 173 ФАПа, сказал во вторник журналистам председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

«Московская область продолжает реализовывать программу о сохранении и расширении первичного звена медицинской помощи. За последние три года построено 173 фельдшерско-акушерских пункта и в этом году должны быть сданы еще 80», - сказал Голубев.

Он добавил, что депутатов Мособлдумы волнует отставание от срока сдачи 43 строящихся ФАПов из-за недобросовестных подрядчиков. Но все эти объекты находятся под особым контролем и будут сданы к концу года, так как готовность большинства пунктов близка к 90%.

В свою очередь начальник отдела координации и строительства министерства строительного комплекса Московской области Станислав Зырин добавил, что до конца года будут построены еще пять поликлиник и пять больниц.

«В государственной программе здравоохранения Подмосковья предусмотрено строительство пяти поликлиник - это первичная помощь. Также пять больниц, из них два объектов капитального строительства», - отметил Зырин.