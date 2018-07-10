РИАМО - 10 июл. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» состоялось подведение итогов производственной практики студентов МГУ имени М.В. Ломоносова, в ходе которой на протяжении нескольких недель будущие химики изучали действующее производство и основные виды продукции предприятия, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В роли наставников для практикантов выступили специалисты центра по совершенствованию технологии производства (ЦСТП).

«Занятия, включающие в себя теоретический и практический блоки, помогли им освоить технологические схемы и оборудование, состав сырья и основные виды продукции, ознакомиться с химизмом процессов, контролем производства и методами проведения химического анализа. Для успешного прохождения практики им предоставлялась нормативная, техническая и технологическая документация, справочная литература», - говорится в сообщении.

Завершилась производственная практика защитой отчетов. Экспертная комиссия, в состав которой вошли доцент химического факультета МГУ, кандидат химических наук Владимир Мамонтов, ведущие инженеры-технологи ЦСТП кандидат технических наук Евгения Злобина и Ольга Тропкова, оценивала темы исследований, в частности, «Исследование условий получения водорастворимых NPK удобрений на основе хлористого калия», «Определение фильтрующих свойств тканей для пресс-фильтров в процессе получения осветленной ЭФК».

В целом они отметили серьезный уровень подготовки и ответственный подход к самой практике, пожелав студентам в ближайшем будущем применить свои знания на действующем производстве.

«Сегодня компанией «УРАЛХИМ», куда входит и воскресенская площадка, взят курс на инновации, поэтому мы заинтересованы в подготовке специалистов, отвечающим высоким требованиям современного производства. Именно им предстоит разрабатывать и внедрять инновационные технологии, обеспечивающие качественный рост эффективности и новые направления развития предприятия», - сказала заместитель генерального директора по персоналу Юлия Смирнова.

По ее словам, одной из форм сотрудничества предприятия с ведущими вузами страны является организация производственной практики, и предприятие надеется, что для некоторых практикантов именно АО «Воскресенские минеральные удобрения» станет отправной точкой в карьере.