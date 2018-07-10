РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 июл. В июне предприятием «Автобытдор» были выполнены работы по реконструкции участка сети ливневой канализации на улице Героев Курсантов в микрорайоне Юбилейный подмосковного Королева, сообщается в аккаунте координационного совета города в Instagram.

«В июне (2018 года – ред.) предприятием благоустройства МБУ «Автобытдор» выполнены работы по строительству и переподключению сети ливневой канализации по улице Героев Курсантов, 17. Общий объем работ составил порядка 80 погонных метров. Ремонт, реконструкция и строительство сетей ливневой канализации производится в соответствии с планом», – говорится в сообщении.

Согласно плану работ по ремонту, реконструкции и строительство сетей ливневой канализации в городском округе Королев рассчитаны на четыре года. В 2018 году на территории города будет произведена реконструкция участков ливневой канализации на улицах Садовая, Комсомольская, Комитетская и Героев Курсантов, общей протяженностью 932 метра. Всего за период с 2018 по 2022 год в городе запланирована модернизация 3,5 километров сетей ливневой канализации.