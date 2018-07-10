РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июл. В подмосковной Балашихе разыскивают 35-летнего мужчину, который 5 июля вышел из дома и пропал, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Самылин Денис Игоревич, 35 лет, 5 июля вышел из дома и пропал», – говорится в сообщении.

Приметы мужчины: рост 178 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза зеленые. С собой у Самылина был черно-коричневый рюкзак.

Пропавший был одет в голубую джинсовую куртку с серыми трикотажными рукавами и капюшоном, голубые джинсовые шорты, синюю футболку и серые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».