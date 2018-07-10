РИАМО - 10 июл. В подмосковном Дмитрове 25 августа проведут легкоатлетический марафон, по центральным улицам города пробегут более 2 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Дмитрове в конце августа состоится массовый легкоатлетический марафон. Участники пробегут по центральным улицам города. Мероприятие также носит культурно-исторический характер – старт марафона будет расположен у стен старинного Дмитровского кремля.

«Маршрут забега разработан для участников разного уровня подготовленности, с возрастным цензом от 18 лет и старше. Всего в Дмитрове будут доступны три вида дистанции: забег на 10 километров; полумарафон (21,1 километра); марафон (42,2 километра)», – говорится в сообщении.

Перед началом забега все участники мероприятия получат стартовый пакет. На финише бегунам вручат памятные медали. Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте: https://xn--b1ahgrjafjgng.xn--p1ai/event/legkoatleticheskij-zabeg-dmitrovskij-marafon.

По словам главы министерства физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова, данное мероприятие подготовлено совместно с активистами общественного движения «Живу спортом».

«В мае (2018 года – ред.) на полумарафоне в Зарайске этому масштабному беговому проекту был дан старт, а летний сезон будет красиво завершен уже полноценным марафоном в Дмитрове. Представители «Живу спортом» уже не раз доказывали свой профессионализм в организации спортивно-массовых мероприятий, с каждым новым забегом или соревнованием их уровень неуклонно растет. Всех участников и гостей Дмитровского марафона по традиции ждут живописный маршрут по историческим местам подмосковного города, хорошая трасса и невероятная атмосфера», – пояснил министр.