РИАМО - 10 июл. В Подмосковье идет активная подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону 2018-2019 годов, по состоянию на начало июля жилищно-коммунальное хозяйство региона готово к зиме на 40%, что соответствует графику подготовки, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«В настоящее время специалисты коммунальных предприятий уже проверили и подготовили к зиме более 4 тысяч километров тепловых сетей, 6,6 тысячи километров водопроводных и 5,1 тысячи километров канализационных сетей, а также свыше 900 котельных. Подготовка ведется в соответствии с графиком, по ряду позиций – даже с опережением» - сообщил Пестов.

Всего к началу осенне-зимнего периода специалистам необходимо подготовить более 2,4 тысячи котельных, около 11 тысяч километров теплосетей, 16 тысяч километров водопроводных сетей, свыше 12 тысяч километров канализационных сетей. Также необходимо сформировать свыше 47 тысяч тонн резервов твердого и жидкого топлива.

Завершить все работы по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону необходимо до 15 сентября. К этому времени все мероприятия, необходимые для надежного прохождения жилищно–коммунальным комплексом холодов, должны быть выполнены. Также с 15 сентября и до начала отопительного периода на всех котельных должны быть проведены пробные топки.