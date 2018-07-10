РИАМО - 10 июл. Вторую смену в школах подмосковного Серпухова ликвидируют к 2020 году, сейчас во вторую смену учатся около 13% школьников, сообщил во вторник на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава округа Дмитрий Жариков.

«У нас одна из школ строится. Строительство ведется с опережением, мы намерены запустить эту школу к 1 сентября. Школа на 600 мест. На территории города проектируются три пристройки на 200 мест каждая, таким образом, к 2020 году наша задача — полностью ликвидировать вторую смену», - сказал Жариков.

Он рассказал, что порядка 13% школьников в подмосковном Серпухове учатся во вторую смену.

Ранее Андрей Воробьев сообщал, что полная ликвидация второй смены является одной из задач Подмосковья на ближайшие годы. В течение пяти лет на территории Московской области планируют построить 200 школ. При этом там, где во вторую смену учатся более 10% школьников, образовательные организации создают в первую очередь.