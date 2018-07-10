РИАМО - 10 июл. Музыкальные спектакли «Однажды в Италии» состоятся в июле и августе под открытым небом в столичном «Аптекарском огороде», говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Двадцатого июля, 24 августа и 31 августа, в рамках III летнего концертного сезона под открытым небом, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдут известные музыкальные спектакли «Однажды в Италии» в исполнении солистов Арт-проекта «Тенора XXI века» Георгия Фараджева, Сергея Писарева и Дмитрия Сибирцева», – говорится в сообщении.

«Однажды в Италии» – это веселая, романтичная, но вместе с тем очень глубокая история, рассказывающая о трех родных братьях – Джорджио, Паоло и Федерико, живущих в провинциальной итальянской глубинке. Это история о любви и ненависти, о дружбе и предательстве, щедро наполненная великолепными итальянскими песнями Caruso, Volare, Tu vuo fa l’americano, Parla piu piano, O sole mio и другими.

Драматическую составляющую музыкальной истории «Однажды в Италии» – роль Федерико Солоцци – возьмет на себя популярный актер театра и кино Евгений Кулик.