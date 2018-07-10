РИАМО - 10 июл. Порядка 500 миллионов рублей потратят в подмосковном Серпухове на ремонт дорог, в 2017 году было отремонтировано более 50 километров дорог, сообщил во вторник на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава города Дмитрий Жариков.

«В этом году мы темпы не сбавляем, только на дороги будет направлено практически в два раза больше средств, около полумиллиарда рублей», - сказал Жариков.

Он рассказал, что в 2017 году отремонтировали более 50 километров дорог, на ремонт тогда направили около 260 миллионов рублей.

На территории Подмосковья уже отремонтировали порядка 60% дорог от утвержденного плана на текущий год, полностью работы планируют завершить к началу осени.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков сообщил, что наиболее высокие темпы ремонта дорог отмечены в Реутове, Жуковском, Долгопрудном и Серпуховском районе.