РИАМО - 10 июл. Московский кредитный банк победил в конкурсе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в результате чего ему передадут обязательства перед кредиторами АО Банк «Советский», сообщается на сайте Банка России.

Данная процедура позволит сохранить вклады физических лиц клиентов АО Банк «Советский» в полном объеме, включая вклады, превышающие страховую сумму — 1,4 миллиона рублей.

«Таким образом, ПАО «Московский кредитный банк» примет на полное банковское обслуживание всех клиентов — физических лиц по договорам банковского вклада и банковского счета на тех же условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения», - говорится в сообщении.

ПАО «Московский кредитный банк» должен приступить к обслуживанию вкладчиков АО Банк «Советский» не позднее 17 июля 2018 года. Реализация процедуры передачи активов и обязательств позволит ускорить расчеты с кредиторами первой очереди, а также улучшить условия удовлетворения требований кредиторов второй и третьей очередей.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику — индивидуальному предпринимателю в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в АО Банк «Советский», но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности.

Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке—участнике системы страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.

Расчеты с остальными кредиторами АО Банк «Советский» будут проводиться в рамках ликвидационных процедур после назначения агентства конкурсным управляющим (ликвидатором) АО Банк «Советский».