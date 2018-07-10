РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 июл. Поисковый отряд школы №1 из подмосковного Королева обнаружил останки шести солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны в Орловской области, имя одного из них установили, сейчас ведутся поиски родственников, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Королевский поисковый отряд «Память», действующий в рамках проекта «Историческая память» побывал в экспедиции в Троснянском районе Орловской области, и провел там поисковые работы.

«На этот раз, в ходе экспедиции 22 участникам поискового отряда удалось отыскать останки шести погибших воинов Великой Отечественной Войны, имя одного, из которых смогли установить. Это человек из Казахстана, его имя Аедмул Саюндуков, теперь поисковики попытаются найти его родных», – говорится в сообщении.

Поисковый отряд «Память» создан в 2004 году в средней школе №1. Ежегодно поисковиками организуются экспедиции по местам сражений. За время существования отряда поисковики нашли, подняли и с воинскими почестями захоронили останки 700 красноармейцев и командиров, установили имена 17 солдат.