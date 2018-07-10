РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июл. Незаконную торговую палатку демонтировали на улице Некрасова, 8 в микрорайоне Южный в Балашихе, сообщила главный эксперт отдела разрешительной системы и защиты прав потребителей управления потребительского рынка, услуг и рекламы городской администрации Софья Семенова.

«Индивидуальный предприниматель решил вести свою деятельность на улице Некрасова,8 и не внес схему размещения своего торгового объекта на территории города. Мы выдали ему уведомление о демонтаже и сегодня (10 июля – ред.) собственником произведен демонтаж данного объекта», – сказала Семенова.

Она добавила, что сотрудники управления потребительского рынка, услуг и рекламы еженедельно проводят рейды по выявлению незаконных торговых точек.

Ранее по поручению главы Балашихи Сергея Юрова первый замглавы Алексей Коваль провел в микрорайоне Южный выездное совещание. Он обратил внимание профильных служб администрации на нарушения, связанные с организацией торговли и размещением рекламных конструкций. Жалобы по этому поводу поступили и от жителей микрорайона через систему «Добродел».