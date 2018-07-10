РИАМО - 10 июл. На территории подмосковного Серпухова планируют разбить и реконструировать 14 скверов, к реализации готовят только согласованные с жителями проекты, сообщил во вторник на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава города Дмитрий Жариков.

«Будет реконструировано, а в ряде случаев создано новых 14 скверов на территории города, есть спрос у жителей на создание зон отдыха», - сказал Жариков.

Он добавил, что все проекты обсуждаются публично, и к реализации готовят только согласованные с жителями проекты.

Всего в Подмосковье в этом году планируется благоустроить 64 общественные территории, более 1,4 тысячи дворов, свыше 180 игровых площадок. Работы проходят с учетом пожеланий жителей - ранее 1,5 миллиона человек приняли участие в голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства.

Так, весной 2018 года россияне голосовали за рейтинговый выбор благоустройства общественных пространств в 754 муниципалитетах. Всего проголосовало порядка 16 миллионов человек, из которых около 10% - жители Московской области.