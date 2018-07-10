РИАМО - 10 июл. В Москве с 2011 по 2017 годы благоустроили 327 улиц общей протяженностью 311 километров, площадь благо­устрой­ства составила 1810 гектаров, благодаря чему число пешеходов увеличилось в 3-6 раз, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Как показала практика, число пешеходов на благоустроенных улицах выросло в 3-6 раз. Качественное общественное пространство, созданное Москве, стало местом проведения множества праздников и фестивалей, крупнейшим из которых является фестиваль болельщиков в ходе чемпионата мира по футболу», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в числе благоустроенных: улицы Никольская, Пятницкая, Покровка, Маросейка, Мясницкая, Кузнецкий Мост, Большая Никитская и другие; переулки Газетный, Вознесенский, Рыбный, Никитский и другие; набережные Фрунзенская, Новодевичья, Крымская, Якиманская, Москворецкая, Краснопрес­ненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и другие; площади – Триумфальная, Арбатская, Таганская, Биржевая, Тверской Заставы и другие.

В рамках комплексного благоустройства заменили более 2 миллионов квадратных метров покрытий тротуара на крупноразмерную гранитную плитку, более 4,5 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Установлено более 11,5 тысяч штук опор уличного освещения, отремонтировано более 3,6 тысячи фасадов зданий.

Также рабочие выполнили ремонт и заменили городские инженерные коммуникации (всего более 137 километров). Воздушные кабельные линии (1986 километров) перенесены в кабельную канализацию протяженностью более 880 километров. На благоустроенных улицах высадили более 12,5 тысяч деревьев и порядка 257 тысяч кустарников.

По сравнению с 2010 годом, число туристов в Москве выросло на 70% и по итогам 2017 года достигло 21 миллиона человек. Кроме того, на благоустроенных общественных пространствах на 37% умень­­ши­лось количество ДТП, на 7% в среднем увеличилась скорость движения транспорта.