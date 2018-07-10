РИАМО - 10 июл. Учебно-тренировочный центр «Сатурн», который находится в подмосковном Кратове Раменского района, в ближайшем будущем будет реорганизован в региональный центр по многим видам спорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«У нас есть масштабная концепция по базе в Кратове. Напомню, что сейчас там расположены три футбольных поля, современный жилой комплекс и общежитие для молодых спортсменов», – сказал министр спорта региона Роман Терюшков.

По словам главы ведомства, базу учебно-тренировочного центр «Сатурн» ждут глобальные изменения.

«В рамках концепции, которую мы будем презентовать и защищать в ближайшие три года, мы хотим достроить там бадминтонный центр. Соответственно, с последующим переселением бадминтонистов в Кратово. В зале, где они сейчас тренируются, мы хотим сделать современный зал для борьбы. Более того, есть идея сделать на территории учебно-тренировочного центра ледовый дворец», – отметил Терюшков.

По словам министра, в Кратове планируется сделать мощный региональный центр по подготовке спортивных команд по многим видам спорта. То есть не только по футболу, а еще по бадминтону, регби, художественной гимнастике, борьбе и хоккею, планируется реализация проекта ледового дворца.

«Для нас это, в первую очередь, экономика. Все те деньги, которые мы сейчас тратим на команды Подмосковья, которые проводят свои тренировочные сборы заграницей или в других субъектах России, будут оставаться на территории области. Это важный момент», – подчеркнул Терюшков.