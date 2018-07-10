РИАМО - 10 июл. В Москве будут активно строить сеть подземного и наземного метро, сейчас на различных стадиях планирования, проектирования и строительства находятся еще около 200 километров линий подземки, к 2027 году протяженность линий метро достигнет 630 километров, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров осмотрели строящийся ТПУ «Рязанская» и провели совещание по вопросам комплексного развития Московского транспортного узла до 2023 года и на перспективу до 2027 года.

«В наших планах – создать новый транспортный каркас Москвы, который будет включать свыше одной тысячи километров наземного и подземного метро и две тысячи километров новых дорог. По сравнению с 2010 годом московское метро станет в три раза больше», - сказал Собянин.

По его словам, эти планы вполне реальные, многие из планируемых проектов в столице уже построили, большинство находятся на этапе проектирования и строительства.

В ближайших планах у городских властей – развитие столичного наземного метро, появление Московских центральных диаметров поможет жителям столицы проехать без пересадок через весь город и добраться до ближайших городов Подмосковья.

На первом этапе планируется создание шести диаметров: МЦД-1 Одинцово-Лобня, МЦД-2 Нахабино – Подольск, МЦД-3 Зеленоград – Раменское, МЦД-4 Королев – Апрелевка, МЦД-5 Нахабино – Железнодорожный, МЦД - 6 Пушкино – Подольск.

Общая протяженность этих маршрутов составит 430 километров с 211 станциями. Движение поездов МЦД будет организовано в режиме, как в метро.

Со станций диаметров можно будет сделать около 110 пересадок на подземное метро, МЦК и другие линии МЦД. Общее количество перевозимых пассажиров – около 330 миллионов в год. Первыми реализуют проекты МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск.

Реализация этого проекта позволит уменьшить число машин, въезжающих в Москву, и соответственно уменьшить пробки на основных вылетных магистралях.

Помимо этого, в активной фазе находится на данный момент строительство подземных линий метро.

«Программа строительства Московского метрополитена, реализуемая в последние годы, является самой масштабной за всю 80-летнюю историю столичной подземки. В таком объеме, как сейчас, в Москве метро не строили никогда», - отмечается в сообщении.

Начиная с 2011 года, построено 120,6 километра новых линий, 64 новые станции, три вестибюля, семь электродепо Московского метрополитена и МЦК.

В настоящее время на различных стадиях градостроительного планиро­вания, проектирования и строительства находятся еще порядка 200 километров линий метро. Реализация этих планов позволит увеличить протяженность подземного метро с 300 километров в 2010 году до 555 километров в 2023 году и до 630 километров в 2027 году.