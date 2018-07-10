РИАМО - 10 июл. Столичным коммунальщикам приходится закупать взрослые деревья для высадки в городе в питомниках Германии, поскольку в отечественных питомниках пока нет крупномеров старше 20 лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты исследовали, какие деревья на Тверской улице и Садовом кольце сразу будут цвести и радовать горожан. Выяснилось, если мы высадим 10-12-летние деревья, то придется долго ждать их роста, цветения. Поэтому город закупил 35-45-летние крупномеры. Они выращиваются в питомниках по особой технологии, с периодической пересадкой, ростом корня в клубке. Все прижились и растут. А у отечественных питомников таких крупномеров для города пока нет», – сказал Бирюков в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что молодые деревья в возрасте до 20 лет город покупает в российских питомниках для посадки во дворах и парках.

«За последние пять лет из 350 тысяч высаженных в столице деревьев всего 12 тысяч приехали из питомников Германии. Остальные саженцы – отечественные», – подчеркнул Бирюков.

По словам Бирюкова, в текущем году в пешеходных зонах и скверах Москвы высадят более 12 тысяч деревьев. При этом в городе восстановят каждое дерево, поваленное в ураган – только в 2017 году из-за шквалистого ветра и грозы столица потеряла порядка 40 тысяч деревьев.