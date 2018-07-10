РИАМО - 10 июл. В результате столкновения двух транспортных средств на трассе в Подмосковье погибли два человека, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной-инфраструктуры Московской области.
«В 12:15 (10 июля – ред.) на 171-ом километре автодороги A-108 произошло столкновение двух транспортных средств», - говорится в сообщении.
В результате погибли два человека.
Министерство призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
❗️ДТП— МТДИ МО (@mtdimo) 10 июля 2018 г.
В 12:15 на 171-ом км автодороги A-108 км произошло столкновение 2 транспортных средств. 2 человека погибло.
❗️МТДИ МО призывает неукоснительно соблюдать ПДД
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