РИАМО - 10 июл. В результате столкновения двух транспортных средств на трассе в Подмосковье погибли два человека, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной-инфраструктуры Московской области.

«В 12:15 (10 июля – ред.) на 171-ом километре автодороги A-108 произошло столкновение двух транспортных средств», - говорится в сообщении.

В результате погибли два человека.

Министерство призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.