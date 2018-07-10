РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июл. В августе 2018 года водозаборный узел (ВЗУ-5) на улице Смирновской в городском округе Люберцы полностью перейдет на воду от «Мосводоканала», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во вторник глава проинспектировал ход ремонтных работ на ВЗУ-5.

«Люберцы получают 60% воды от «Мосводоканала», этот процент увеличим до 80%. Сейчас «Мосводоканал» с точки зрения качества воды является лидером. На ВЗУ-5 на улице Смирновская к августу заводим «московскую воду». Узел рассчитан на 5 тысяч кубометров в сутки, сейчас он поставляет около 3,7 тысяч кубов воды и обеспечивает порядка 9 тысяч жителей. Количество потребителей этого ВЗУ мы можем увеличить в разы», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в Люберцах водоносные слои истощаются, в воде много железа.

«Поэтому мы ставим задачу переводить наши дома на потребление «московской воды». У нас есть с ним соглашение, кроме того, существует договор между губернатором Подмосковья и мэром столицы, что в перспективе «Мосводоканал» будет поставлять воду к ближним к Москве городам», – пояснил Ружицкий.

По его словам, жалобы на качество воды поступают от жителей Малаховки, Краскова, Октябрьского. Стоит задача построить новые ВЗУ, реконструировать старые.

«В этом (2018 году – ред.) году мы сделали большой рывок, ряд ВЗУ возьмем в план следующего (2019 года – ред.) года, в ближайшие два года мы должны навести порядок с поставкой качественной воды жителям», – подчеркнул Ружицкий.

По словам главного инженера «Люберецкого водоканала» Владимира Жабина, работы по капитальному ремонту ВЗУ-5 почти завершены, станция готовится к приему воды от «Мосводоканала».

«Станции работает с 2007 года, обеспечивает водой 115-квартал. Здесь две артезианские скважины, качество воды оставляет желать лучшего, несмотря на то, что стоит станция обезжелезивания, проводится очистка, вода очень жесткая. Было принято решение увеличить отбор «московской воды». После 1 августа это ВЗУ перейдет на «московскую воду». Осталось только поменять электрифицированные задвижки», – отметил Жабин.

Он добавил, что «Мосводоканал» берет воду поверхностных источников реки Волги, она мягкая, в ней нет железа.

«Единственное, что там есть микробиология, ее очищают с помощью специальных фильтров. Вода в Люберцах жесткая, имеет железо и другие металлы. Трубы тоже влияют на качество воды. Многие из них лежат более 35 лет, мы стараемся их менять. После объединения в горокруг (Люберцы – ред.) у нас на балансе теперь все 30 ВЗУ», – заключил Жабин.