РИАМО - 10 июл. Министерство экономического развития России оценило эффективность особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Исток» в Подмосковье на 100%, оценку провели по 16 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по четырем расчетным, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«По состоянию на начало июля 2018 года на территории ОЭЗ «Исток» в наукограде Фрязино осуществляется активная реализация инвестпроектов 14 резидентов. За время существования особой экономической зоны создано почти 200 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 9,251 миллиарда рублей», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

ОЭЗ «Исток» создана 5 сентября 2016 года на территории города Фрязино Московской области за счет внебюджетных инвестиций. Особая экономическая зона образована на базе промышленной инфраструктуры АО «НПП «Исток» имени Шокина», АО «НИИ «Платан» с заводом при НИИ» и АО «Корпорация защита». Площадь особой зоны составляет 60 гектаров. Общая площадь помещений – 53 202 квадратных метра.