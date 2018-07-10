РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В центре подмосковного Подольска во вторник днем образовалась пробка длиной более 2 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса на 12:53, в центре Подольска на Большой Серпуховской улице образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина, до поворота на улицу Володи Дубинина с Большой Серпуховской. Средняя скорость движения на данном участке автодороги от 10 до 20 километров в час.

Помимо этого, отмечается, что на Объездной дороге и на проспекте Юных Ленинцев у автобусной остановки «Поворот на Цемзавод» произошло два дорожно-транспортных происшествия.