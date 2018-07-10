РИАМО - 10 июл. Ремонт дорог в Москве проводится с установленной периодичностью, это позволяет поддерживать дорожное покрытие в рабочем состоянии и не допускать появления выбоин, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сейчас в Москве примерно 200 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Из них около 80 миллионов - дворы, около 120 миллионов - дороги. Можно не ремонтировать и вообще ничего не делать. Но тогда мы вернемся на восемь лет назад и увидим на дорогах ухабы, выбоины, ямы», - сказал Бирюков в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он пояснил, что московские власти изучили мировой опыт и отработали новые правила ремонта дорог.

«Вылетные магистрали с особо сильной нагрузкой нужно обновлять раз в три года. Дороги менее оживленные - раз в четыре года, остальные - раз в пять лет. По такому графику ежегодно надо ремонтировать примерно от 20 до 24 миллионов квадратных метров асфальта. Только благодаря этому нам удается сегодня содержать дороги в нормальном рабочем состоянии», - подчеркнул заммэра.

По словам Бирюкова, если дороги не ремонтировать летом, то осенью на асфальте обязательно появятся выбоины и колея, а это уже влияет на безопасность жителей.

«К тому же режим эксплуатации дорог в Москве сложнее, чем, к примеру, в Германии. У нас в год на дороге, где должно проходить 20 тысяч прокатов, получается 30 тысяч прокатов машин, то есть в полтора раза больше. А в немецких городах, наоборот, меньше, поэтому изношенность московских дорог выше», - добавил Бирюков.