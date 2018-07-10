РИАМО - 10 июл. Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов в Подмосковье может проводиться ежегодно, сообщила журналистам во вторник генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В Подмосковье в доме правительства региона проходит I Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов. В мероприятии участвует губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших госкорпораций, бизнеса, добровольные поисково-спасательные отряды более чем из 40 регионов страны.

«Это станет ежегодной традицией доброй, и мы надеемся, что площадка Московской области станет домашней», - сказала Чупшева.

Она рассказала, что второй день форума станет практическим и пройдет в Домодедове.

«В природной среде будут организованы совместные учения, имитация реальных поисков усилиями и ведомств, и добровольцев», - добавила Чупшева.

По ее словам, во вторник в доме правительства Московской области пройдут дискуссии по актуальным вопросам.