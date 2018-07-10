РИАМО - 10 июл. В столичном парке «Зарядье» появятся новые люки с орнаментными мотивами, на них будут изображены различные животные, растения и московские звездочки, сообщается на сайте Архитектурного совета Москвы.

«Обычно на московских люках присутствуют невзрачные рисунки. В «Зарядье» большое внимание уделяется деталям, и я считаю, что сделать дизайн канализационного люка интересным для горожан и туристов – это правильная идея, она придаст парку еще больше уникальности», – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, во многих европейских городах, в Японии и в США подобный промышленный дизайн давно стал частью фирменного стиля города. Возможно, этот тренд станет актуальным и для Москвы.

Чтобы люки хорошо вписывались в фирменный стиль, было решено везде использовать фирменный логотип – листочек и узнаваемую штриховку. Она нужна не только для декоративных целей, но и еще и делает люк менее скользким.

«Гости парка и посетители Московского урбанистического форума, который, как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, стартует в «Зарядье» уже 17 июля, смогут увидеть новые люки. Их будут устанавливать партиями, постепенно заменяя все старые крышки», – уточнил Кузнецов.

Ландшафтный парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября 2017 года. Он стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Это уникальный парковый комплекс, построенный в рекордно короткие сроки. Крупнейшая парковая зона площадью 10,2 гектара с инновационной «начинкой» стала центром притяжения для жителей и гостей столицы.

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