РИАМО - 10 июл. В срезах цветов эустомы из Италии нашли табачную белокрылку на складе в Можайском городском округе, из-за чего продукцию пришлось уничтожить, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота»» (Можайский городской округ – ред.), при досмотре срезов цветов эустомы, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – табачная белокрылка», - говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. Вредят личинки. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид, уменьшается урожайность.