РИАМО - 10 июл. Подмосковная система-112 считается одной из лучших в России, эта система – один из эффективных инструментов быстрого реагирования на пропажу людей, сообщила журналистам во вторник генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В Подмосковье проходит I Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов. В мероприятии участвует губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших госкорпораций, бизнеса, добровольные поисково-спасательные отряды более чем из 40 регионов страны.

«Безусловно, система-112 в Подмосковье на сегодняшний момент — одна из лучших в России систем сбора информации, быстрого реагирования, оказания помощи пострадавшим в любой ситуации, мы бы хотели, чтобы такая возможность была реализована в каждом субъекте России», - сказала Чупшева.

Она добавила, что система 112 - один из эффективных инструментов быстрого реагирования на пропажу людей.

«Результат, о котором сказал губернатор Московской области (Андрей Воробьев – ред.), что 95% сегодня людей пропавших находятся, как раз благодаря эффективности, в том числе системы-112», - отметила Чупшева.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории Российской Федерации.