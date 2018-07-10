РИАМО - 10 июл. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Московской областной таможни выявили посылку из Германии с запрещенными веществами, которая адресовалась жителю подмосковного Долгопрудного, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

Внутри международного почтового отправления обнаружены четыре пакета. В двух из них находился кетамин, в третьем – экстази. Также в посылке находилась упаковка с орехами кешью, внутри которой были спрятаны три дозы кокаина, около 100 таблеток экстази и кусочек картона, пропитанный ЛСД.

«Получать посылку пришел 26-летний житель Долгопрудного. Мужчина был задержан на месте и не отрицал, что заказал психотропные и наркотические вещества для личного использования. Он уточнил, что заказ осуществлял через интернет и товар оплатил с помощью криптовалюты биткоин», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических и психотропных веществ).