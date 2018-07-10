РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 июл. Сотрудники управляющей компании «Жилкомплекс» удалили более 20 аварийных деревьев в подмосковном Королеве в июне, сообщается в аккаунте УК в Instagram.

Вырубка аварийных растений является одним из важных условий обеспечения безопасности горожан. Деревья спиливают в тех случаях, когда растение поражено болезнью или вредителями, начало засыхать или полностью засохло, угол наклона ствола составляет более 45 градусов или же дерево представляет опасность для объектов, расположенных поблизости.

«В июне сотрудники управляющей компании «Жилкомплекс» выполнили комплексные мероприятия по уходу за зелеными насаждениями на придомовых территориях. В том числе, было кронировано 105 деревьев, удалено 22 единицы сухостоя. Подобные работы проводятся в целях обеспечения безопасности граждан и их личного имущества, а также эстетичного вида придомовых территорий», – говорится в сообщении.

Заявки на удаление аварийных и уборку упавших деревьев принимаются в ЕДС и по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11. Также сообщения можно направлять на сайт: www.eds-korolev.ru или при помощи мобильного приложения «ЕДС Королев».