РИАМО - 10 июл. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС по жалобе ООО «РД ЦЕНТР» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «РД ЦЕНТР» на действия комитета по делам молодежи администрации городского округа Подольск при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на оказание услуг по предоставлению автобусов с водителями для пассажирских перевозок.

«По итогам рассмотрения Московское областное УФАС признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «РД ЦЕНТР» обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «РД ЦЕНТР» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.