РИАМО - 10 июл. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям нашли в срезах цветов хризантем западный (калифорнийский) цветочный трипс на складе в Можайском округе, продукцию уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» (Можайский городской округ – ред.), при досмотре срезов цветов хризантем кустовых, происхождением Колумбия, был выявлен западный (калифорнийский) цветочный трипс», – говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.