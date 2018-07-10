РИАМО - 10 июл. Облачность без осадков ожидается в Москве 11 июля во время проведения матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии, сообщил РИАМО во вторник ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

Сборные Хорватии и Англии встретятся в полуфинальном матче в 21:00 на стадионе «Лужники» 11 июля.

«По прогнозу, днем с 14 до 17 часов ожидается прохождение вторичного фронта, поэтому есть вероятность ливневого дождя с грозой, однако это больше по области, по Москве маловероятно. К 18 часам по Москве переменная облачность, без осадков. Температура 20-22 градуса», - сказал Цыганков.

Синоптик посоветовал болельщикам взять на матч ветровки.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.