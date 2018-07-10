РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 июл. В подмосковном Дзержинском на модернизацию трассы водопровода могут потратить почти 1,2 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, центр по организации закупок Дзержинского разместил заявку на выполнение работ по модернизации трассы водопровода на улице Бондарева в Дзержинском. Ее будут модернизировать от дома №25 до дома №27. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 190 891 рубль. Источник финансирования – собственные денежные средства.

В рамках контракта необходимо будет выполнить работы по монтажу водопроводных и канализационных систем.