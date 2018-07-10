РИАМО - 10 июл. В Подмосковье и Москве на вторник и 11 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и сильных порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за грозы его объявили на 33 часа с 12:00 вторника, а из-за ветра — на 24 часа с 21:00 вторника.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Калужской, Тульской, Курской («зеленый» уровень) и Тамбовской («оранжевый») областей. «Оранжевый» уровень обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье и Москве во вторник ожидается кратковременный дождь с грозой, воздух прогреется до плюс 26 градусов. 11 июля будет облачно с прояснениями, ожидается дождь, прогремит гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 15-17 градусов, днем — 22-24.