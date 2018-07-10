РИАМО - 10 июл. В деревне Калицино Лотошинского района Подмосковья сдан в эксплуатацию газопровод длиной свыше 3 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В деревне Калицино городского поселения Лотошино Лотошинского района в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» введен в эксплуатацию новый газопровод протяженностью 3,11 километра», – говорится в сообщении.

Построенный газопровод даст возможность подключить к газу 115 домов местных жителей.

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов отметил, что с начала 2018 года шесть газопроводов введены в эксплуатацию в регионе.

«Всего на территории Подмосковья в текущем (2018 году – ред.) году планируется построить 50 объектов газификации. Благодаря этому более 10 тысяч жителей региона получат возможность подключить свои дома к газовым сетям», – добавил Неганов.