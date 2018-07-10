РИАМО - 10 июл.Московская городская избирательная комиссия и Избирком Владимирской области подписали соглашение о сотрудничестве по созданию на территории области избирательных участков для голосования на выборах мэра столицы, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в Единый день голосования.

«Сегодня соглашение подписывается между Московской городской избирательной комиссией и Избирательной комиссией Владимирской области, на территории которой также планируется организовать избирательные участки для москвичей, которые компактно проживают в соседних районах, прилегающих к Московской области», - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В свою очередь председатель Избиркома Владимирской области Вадим Минаев поблагодарил Мосгоризбирком за то, что предложили поучаствовать в этом проекте, который позволит в будущем развить систему голосования на всей территории России.

«Первым всегда тяжело, поэтому мы надеемся, что совместными усилиями мы сделаем все возможное для того, чтобы те жители Москвы, которые находятся за пределами города, в частности, на территории Владимирской области, получили возможность и реализовали свое право на выборах мэра Москвы», - добавил Минаев.

По его словам, на территории Владимирской области будет организовано от четырех до пяти избирательных участков.

Ранее от москвичей поступило более 16 тысяч предложений об открытии загородных избирательных участков на выборах мэра. Мосгоризбирком уже определил предварительный перечень из 172 мест в Московской области, где потенциально могут быть открыты участки для голосования.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь в Подмосковье. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.

Московская городская избирательная комиссия также создала рабочую группу по вопросам образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города.